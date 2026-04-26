26 апреля 2026 в 08:26

Володин передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном передал ему приветствие от российского лидера Владимира Путина. Он также заявил, что РФ не забудет подвиг корейских солдат при освобождении курской земли, передает РИА Новости.

Передаю слова приветствия и наилучшие пожелания от нашего президента, Владимира Владимировича Путина, — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что председатель Государственной думы провел встречу с лидером КНДР. Спикер нижней палаты парламента прибыл в Северную Корею в субботу, 25 апреля, с официальным визитом. В рамках поездки Володин также посетил Музей Победы в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. Экспозиция музея размещена на трех этажах.

Во время встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном Володин выразил благодарность корейскому народу за помощь в борьбе с неонацизмом. Он отметил, что в России будут бережно сохранять память о погибших корейских военнослужащих.

В ходе рабочего визита в Пхеньян председатель Госдумы также возложил венок к монументу «Освобождение». Памятник посвящен советским воинам, участвовавшим в освобождении Кореи в 1945 году. Кроме того, Володин почтил память погибших солдат и офицеров минутой молчания.

