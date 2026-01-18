Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 20:55

Срочно уберите это с подоконника: как снег может вогнать вас в долги

Кто должен стряхивать снег и сбивать сосульки — ответственность собственников
Зимой из-за перепадов температуры и ветра снег постоянно падает с крыш, навесов над подъездами, а также с подоконников и козырьков балконов. Если снежная глыба или сосулька упадет на человека или нанесет вред имуществу — грохнется на припаркованную машину, ответственность может лечь как на собственника квартиры, так и на управляющую компанию.

Кто должен стряхивать снег с крыш и общедомового имущества

Управляющая компания обязана очищать крыши многоквартирных домов, козырьки над подъездами и те балконные конструкции, которые предусмотрены проектом здания и относятся к общедомовому имуществу. По правилам снег с крыш убирают, когда его слой превышает 30 см, а сосульки и наледь удаляют по мере необходимости.

Когда отвечает собственник квартиры

Если балкон застеклен самовольно или на нем установлен козырек, который не входит в проект дома, ответственность за уборку снега лежит на владельце жилья. Хозяин квартиры должен уведомить УК в письменном виде о необходимости убрать снег или сосульки, и тогда управляющая компания организует работы силами специалистов. Если собственник не сообщил об опасности, а снег с его балкона упал и причинил ущерб, суд может возложить обязанность по возмещению вреда именно на него.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если снег или лед свисают не только с балкона, но и с подоконника вашей квартиры, ответственность тоже может лечь на собственника, особенно если опасный нависший слой появился из‐за ненадлежащего ухода за оконным блоком или самовольных конструкций вроде козырька. В случае падения снежной глыбы или сосульки с подоконника на человека или автомобиль суд также будет разбираться, кто именно должен был обеспечить безопасность и мог предотвратить инцидент.

Чтобы не возникало вопросов, кто должен стряхивать снег с подоконника, владельцу квартиры важно следить за его состоянием и не допускать образования нависающих «карнизов» из снега и льда. Но делать это нужно безопасно:

  • не высовываться из окна всем корпусом и не опираться на хрупкие конструкции;

  • использовать скребок или щетку с длинной ручкой, работая из помещения, а не с подоконника снаружи;

  • перед уборкой проверить, нет ли под окном людей или машин, и при возможности временно оградить опасную зону.

Если дотянуться безопасно не получается, лучше вызвать специалистов через управляющую компанию или специализированную организацию, чем рисковать здоровьем и создавать новую угрозу прохожим. Важно помнить: когда собственник знает об опасном скоплении снега на своем подоконнике и ничего не предпринимает, шансы, что расходы по возмещению ущерба лягут именно на него, значительно возрастают.

Ранее мы рассказывали, какие могут быть риски при аренде или сдаче квартиры.

зима
снег
ответственность
советы
лайфхаки
уборка
жалобы
ЖКХ
Виктория Семенова
В. Семенова
