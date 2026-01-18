Срочно уберите это с подоконника: как снег может вогнать вас в долги

Зимой из-за перепадов температуры и ветра снег постоянно падает с крыш, навесов над подъездами, а также с подоконников и козырьков балконов. Если снежная глыба или сосулька упадет на человека или нанесет вред имуществу — грохнется на припаркованную машину, ответственность может лечь как на собственника квартиры, так и на управляющую компанию.

Кто должен стряхивать снег с крыш и общедомового имущества

Управляющая компания обязана очищать крыши многоквартирных домов, козырьки над подъездами и те балконные конструкции, которые предусмотрены проектом здания и относятся к общедомовому имуществу. По правилам снег с крыш убирают, когда его слой превышает 30 см, а сосульки и наледь удаляют по мере необходимости.

Когда отвечает собственник квартиры

Если балкон застеклен самовольно или на нем установлен козырек, который не входит в проект дома, ответственность за уборку снега лежит на владельце жилья. Хозяин квартиры должен уведомить УК в письменном виде о необходимости убрать снег или сосульки, и тогда управляющая компания организует работы силами специалистов. Если собственник не сообщил об опасности, а снег с его балкона упал и причинил ущерб, суд может возложить обязанность по возмещению вреда именно на него.

Срочно уберите это с подоконника: как снег может вогнать вас в долги Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если снег или лед свисают не только с балкона, но и с подоконника вашей квартиры, ответственность тоже может лечь на собственника, особенно если опасный нависший слой появился из‐за ненадлежащего ухода за оконным блоком или самовольных конструкций вроде козырька. В случае падения снежной глыбы или сосульки с подоконника на человека или автомобиль суд также будет разбираться, кто именно должен был обеспечить безопасность и мог предотвратить инцидент.

Чтобы не возникало вопросов, кто должен стряхивать снег с подоконника, владельцу квартиры важно следить за его состоянием и не допускать образования нависающих «карнизов» из снега и льда. Но делать это нужно безопасно:

не высовываться из окна всем корпусом и не опираться на хрупкие конструкции;

использовать скребок или щетку с длинной ручкой, работая из помещения, а не с подоконника снаружи;

перед уборкой проверить, нет ли под окном людей или машин, и при возможности временно оградить опасную зону.

Если дотянуться безопасно не получается, лучше вызвать специалистов через управляющую компанию или специализированную организацию, чем рисковать здоровьем и создавать новую угрозу прохожим. Важно помнить: когда собственник знает об опасном скоплении снега на своем подоконнике и ничего не предпринимает, шансы, что расходы по возмещению ущерба лягут именно на него, значительно возрастают.

