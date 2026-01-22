Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 17:55

В России назначили ведомство, отвечающее за реестр посреднических платформ

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Правительство России назначило Министерство экономического развития ответственным за ведение реестра посреднических цифровых платформ, в том числе маркетплейсов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Соответствующее постановление было подписано в четверг, 22 января, передает ТАСС.

Правительство определило Минэкономразвития ответственным за ведение реестра посреднических цифровых платформ. Соответствующее постановление подписано сегодня, — отметили в аппарате вице-премьера.

Платформы, которые будут включены Минэкономразвития в реестр, обязаны соблюдать требования нового закона «О платформенной экономике». Этот закон, который начнет действовать с октября 2026 года, призван стать основой для защиты прав как покупателей, так и продавцов на цифровых площадках.

Ранее руководитель налоговой практики бюро «БВМП», член Ассоциации налоговых консультантов Александр Андропов отмечал, что банки все чаще блокируют платежи на маркетплейсах из-за критерия нетипичности — например, при множественных небольших пополнениях или покупках в сжатый срок. В качестве решения проблемы эксперт посоветовал совершать один крупный платеж вместо нескольких мелких. Так операция выглядит «естественнее», пояснил он.

