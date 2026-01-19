Эксперт объяснил, как избежать блокировок платежей на маркетплейсах Юрист Андропов: банку могут не понравиться нетипичные оплаты на маркетплейсах

Банки все чаще блокируют платежи на маркетплейсах из-за критерия нетипичности — например, при множественных небольших пополнениях или покупках в сжатый срок, рассказал NEWS.ru руководитель налоговой практики бюро «БВМП», член Ассоциации налоговых консультантов Александр Андропов. В качестве решения проблемы эксперт посоветовал совершать один крупный платеж вместо нескольких мелких. Так операция выглядит «естественнее», пояснил он.

Покупки и оплаты могут не понравиться банку, если они выглядят нетипичными. Например, последовательные покупки на одном маркетплейсе с несколькими пополнениями счета подряд (даже если это обычные траты) могут быть расценены как подозрительные, что приводит к блокировке, — сказал Андропов.

Эксперт посоветовал пользователям избегать пополнения счета маркетплейса сразу после смены устройства или номера телефона, так как это может вызвать дополнительные вопросы со стороны банка. Он также призвал оперативно реагировать на запросы кредитной организации, если та запрашивает подтверждение операций.

И, главное, совершайте один крупный платеж вместо нескольких мелких — это выглядит естественнее и снижает риск блокировки, — подчеркнул Андропов.

Если карта часто блокируется, эксперт рекомендовал рассмотреть альтернативные способы оплаты, такие как Система быстрых платежей (СБП), однако при этом важно не подпасть под критерии, связанные с подозрительно крупными переводами.

Ранее сообщалось, что в первые недели 2026 года российские банки временно заблокировали примерно два-три миллиона карт и счетов физических лиц. Причем обычно таких граждан — около двух процентов всех активных клиентов банковских организаций.