Крымчанин решил развлечь детей и нарвался на штраф В Крыму оштрафовали водителя за буксировку детей на «ватрушках»

В Крыму мужчина прицепил троих детей на «ватрушках» к автомобилю Volkswagen Touareg и прокатил их по заснеженным улицам, сообщает МВД по республике. Водителю иномарки выписали штраф за нарушение правил дорожного движения. В ведомстве напомнили о недопустимости подобных развлечений, которые нередко приводят к трагедиям.

В результате проверки установлено, что за рулем находился 36-летний местный житель. Мужчина нарушил пункт 22.8 ПДД РФ, перевозя людей вне кабины транспортного средства. На него составлен административный протокол, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских призвал штрафовать родителей, которые разрешают детям кататься на тюбингах в опасных местах. По его словам, ответственность за стихийные катания на «ватрушках» должны нести не только представители местной администрации. В борьбу с опасными горками следует вовлекать неравнодушных граждан, добавил он.

До этого мужчина прокатился на тюбинге в экстрим-парке в Зеленогорске Красноярского края и сломал позвоночник. Его супруга обратилась в полицию.