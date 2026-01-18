Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 21:15

На Солнце произошла первая в 2026 году супервспышка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На Солнце произошла первая в 2026 году мощнейшая вспышка высшего класса X, направленная прямо на Землю, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Событие балла X1.95 достигло максимума в 21:09 по московскому времени.

Достигла максимума в 21:09 по Москве. Балл — X1.95. Первая вспышка высшего уровня в 2026 году. Более сильное событие на Солнце последний раз было 14 ноября прошлого года, два месяца назад, — говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что вспышка произошла в центральной области солнечного диска, что создает очень высокую вероятность ее воздействия на Землю. Предыдущие мощные взрывы в этой же зоне 8 и 12 января, случившиеся на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы, указали специалисты.

Ранее сообщалось, что рост числа магнитных бурь может продолжаться примерно до 2028 года. Кроме того, ожидается, что в наступившем году количество геомагнитных возмущений окажется выше, чем годом ранее. После 2028 года, по прогнозам ученых, должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в солнечный минимум.

солнце
вспышки
космос
магнитные бури
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Эпштейн заманивал девушек в свои сети
Инвестиции Китая в инициативу «Один пояс, один путь» достигли рекорда
Врач рассказала об опасностях выхода на работу с простудой
Москвичей предупредили о сильнейших морозах
Пушилин рассказал, как освобождение Приволья ударило по ВСУ
Девушка неудачно спустилась с заснеженной горки и чуть не стала инвалидом
Трое колумбийских наемников ВСУ лишились конечностей в боях под Харьковом
На Солнце произошла первая в 2026 году супервспышка
В США раскрыли, почему Трамп не атаковал Иран
Взрыв газовоздушной смеси стал причиной госпитализации нескольких человек
«Слон в посудной лавке»: МИД Чехии о президенте после его обещания ВСУ
Срочно уберите это с подоконника: как снег может вогнать вас в долги
Сырский анонсировал наступление ВСУ
Верховный суд отменил оправдательный приговор воровке шампанского
В Москве неизвестные разгромили мемориал застреленной журналистки
Додик рассказал, какой урок Трамп преподал Европе
Подъезд в Челябинске превратился в парную
Крымчанин решил развлечь детей и нарвался на штраф
Постные вареники за 30 минут: рецепт из монастырской кухни с редкой мукой
В Краснодаре ужесточили приговор экс-замглавы Фонда защиты дольщиков
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.