На Солнце произошла первая в 2026 году супервспышка

На Солнце произошла первая в 2026 году мощнейшая вспышка высшего класса X, направленная прямо на Землю, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Событие балла X1.95 достигло максимума в 21:09 по московскому времени.

Достигла максимума в 21:09 по Москве. Балл — X1.95. Первая вспышка высшего уровня в 2026 году. Более сильное событие на Солнце последний раз было 14 ноября прошлого года, два месяца назад, — говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что вспышка произошла в центральной области солнечного диска, что создает очень высокую вероятность ее воздействия на Землю. Предыдущие мощные взрывы в этой же зоне 8 и 12 января, случившиеся на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы, указали специалисты.

Ранее сообщалось, что рост числа магнитных бурь может продолжаться примерно до 2028 года. Кроме того, ожидается, что в наступившем году количество геомагнитных возмущений окажется выше, чем годом ранее. После 2028 года, по прогнозам ученых, должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в солнечный минимум.