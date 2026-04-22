Большой урожай кабачков вообще без ухода — только так сажаю весной

Кабачки по праву считаются одной из самых неприхотливых культур, но получить большой урожай вообще без ухода — это мечта каждого дачника, которую легко воплотить в реальность.

Главный секрет заключается в правильной подготовке «теплой» грядки, которая будет самостоятельно кормить и согревать растения. Для этого выкопайте неглубокую яму или траншею глубиной около 20–30 см и заполните ее органикой: скошенной травой, выполотыми сорняками, ботвой, прошлогодними листьями или кухонными отходами.

Плотно утрамбуйте эту «подушку» и пролейте ее водой для ускорения процесса разложения, а затем присыпьте слоем плодородной земли толщиной 10–15 см. Выделяющееся при перепревании тепло создаст идеальный микроклимат для корней, а питательные вещества из органики будут поступать растениям постепенно, избавляя вас от необходимости в подкормках.

В подготовленную грядку в середине мая, когда земля прогреется, просто воткните по 2–3 семени в лунку на глубину 4–5 см. Сверху замульчируйте почву толстым слоем травы или соломы.

