Даты высадки огурцов в теплицу в мае для Подмосковья, Ленинградской области, Урала и Сибири

Май — самое время для высадки рассады огурцов в теплицу, но сроки сильно различаются по регионам России. Главное правило: почва в теплице должна прогреться минимум до +15 °C, а ночная температура не опускаться ниже +10 °C.

В средней полосе и Подмосковье высаживать рассаду огурцов в поликарбонатную теплицу можно уже с 10-х чисел мая, под пленочные укрытия — во второй половине мая, а под временные укрытия — в конце мая.

В Ленинградской области рассаду высаживают 20–25 мая в необогреваемую теплицу. На Урале из-за риска заморозков до первой декады июня высаживать огурцы в теплицу начинают с 20 мая, а в открытый грунт — после 10 июня.

В Сибири торопиться нельзя: оптимальные сроки для теплицы — конец мая — начало июня, причем в Красноярском крае советуют высаживать огурцы в теплицу после 15 мая.

В южных регионах совсем иная картина: в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае огурцы в теплицу можно высаживать уже с середины апреля — начала мая.

