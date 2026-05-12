День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 18:35

Даты высадки огурцов в теплицу в мае для Подмосковья, Ленинградской области, Урала и Сибири

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Май — самое время для высадки рассады огурцов в теплицу, но сроки сильно различаются по регионам России. Главное правило: почва в теплице должна прогреться минимум до +15 °C, а ночная температура не опускаться ниже +10 °C.

В средней полосе и Подмосковье высаживать рассаду огурцов в поликарбонатную теплицу можно уже с 10-х чисел мая, под пленочные укрытия — во второй половине мая, а под временные укрытия — в конце мая.

В Ленинградской области рассаду высаживают 20–25 мая в необогреваемую теплицу. На Урале из-за риска заморозков до первой декады июня высаживать огурцы в теплицу начинают с 20 мая, а в открытый грунт — после 10 июня.

В Сибири торопиться нельзя: оптимальные сроки для теплицы — конец мая — начало июня, причем в Красноярском крае советуют высаживать огурцы в теплицу после 15 мая.

В южных регионах совсем иная картина: в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае огурцы в теплицу можно высаживать уже с середины апреля — начала мая.

Ранее была названа схема посадки перцев в теплице.

Проверено редакцией
Читайте также
«Литрес» начал удалять некорректные маркировки о наркотиках с детских книг
Общество
«Литрес» начал удалять некорректные маркировки о наркотиках с детских книг
Убрали в ящик: родителям дали по 20 лет колонии за смерть дочери
Общество
Убрали в ящик: родителям дали по 20 лет колонии за смерть дочери
Очистки теперь не выкидываю: как создать компост за один сезон. Понятная схема получения плодородной почвы
Общество
Очистки теперь не выкидываю: как создать компост за один сезон. Понятная схема получения плодородной почвы
Сажаю клумбу по принципу волны: красота с весны до осени. Растения и цветы, которые не дают клумбе быть скучной
Общество
Сажаю клумбу по принципу волны: красота с весны до осени. Растения и цветы, которые не дают клумбе быть скучной
Даты для высадки помидоров в теплицу по регионам России: сроки для Подмосковья, Урала и Сибири
Общество
Даты для высадки помидоров в теплицу по регионам России: сроки для Подмосковья, Урала и Сибири
Общество
дачи
огороды
огурцы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заслушал доклад Решетникова в Кремле
В России «лег» популярный музыкальный стриминг
Тайвань, Иран и «новая Ялта»: о чем Си и Трамп будут говорить в Пекине
«Жестко и неприятно»: Соколовский разоткровенничался о травме супруги
«Стала много работать»: дочь Славы рассказала о ее эмоциональном состоянии
Такшина, второй брак, отказ от кино: как живет актер Григорий Антипенко
Сбылся кошмар Зеленского, арест замглавы уголовного розыска: что дальше
Заммэра столицы рассказала о статусе «Московская медсестра»
Беспилотник ВСУ атаковал тепловоз на железнодорожной станции
Овечкин объяснил, зачем написал кандидатскую диссертацию
Посольство РФ призвало Швейцарию прекратить антироссийские выпады
Секрет стройности, третий ребенок, алкоголь: как живет Татьяна Буланова
Кремль уведомил США и другие страны о пуске «Сармата»
Площадь мощного пожара в Долгопрудном многократно выросла
Песня о Путине, желание поехать в зону СВО, театр: как живет Данилова
Россиянам рассказали, что делать в праздник Преполовения Пятидесятницы
Частные инвесторы скупили бумаг на рекордные 43 млрд рублей
Беспилотник «Дартс» ударил по железнодорожному вокзалу
Прячется от смертной казни? Убийца беременной жены ищет защиты в Италии
Фигуристка Муравьева меняет спортивное гражданство: что происходит
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.