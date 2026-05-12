Даты для высадки помидоров в теплицу по регионам России: сроки для Подмосковья, Урала и Сибири

Даты для высадки помидоров в теплицу по регионам России: сроки для Подмосковья, Урала и Сибири

Май — главный месяц для высадки томатов в теплицу, но сроки сильно различаются в зависимости от региона России, и ошибиться здесь означает потерять урожай.

В южных регионах, включая Краснодарский край, Ростовскую область и Крым, высаживать помидоры в теплицу можно уже с конца апреля до середины мая, так как земля прогревается раньше всего.

В средней полосе, в том числе в Московской, Владимирской, Тульской и Рязанской областях, оптимальное время для высадки томатов в теплицу наступает в конце апреля — начале мая, но лучше дождаться середины мая, когда почва прогреется до +12 °С. Главное условие — температура воздуха днем должна быть выше +15 °С, а ночью не опускаться ниже +5 °С.

На Северо-Западе, в Ленинградской и Новгородской областях, торопиться не стоит: высаживать томаты в теплицу лучше во второй половине мая, а иногда и в начале июня.

На Урале и в Сибири сроки самые поздние: помидоры в теплицу переезжают с середины мая до начала июня.

Не забывайте: перед посадкой почву в теплице нужно обновить, убрав верхний слой на 15 см, и внести удобрения — тогда помидоры отблагодарят вас богатым урожаем.

Ранее были названы 7 цветов для яркого сада без рассады — сажать семенами в мае.