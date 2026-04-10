Апрельская посадка: 5 плодовых деревьев, которые приживутся лучше всего и дадут урожай через год

Апрельская посадка: 5 плодовых деревьев, которые приживутся лучше всего и дадут урожай через год

Апрель — идеальное время для посадки плодовых деревьев на даче, когда земля уже оттаяла, а сокодвижение еще не началось или только пробуждается.

В этом месяце высаживают саженцы с открытой корневой системой, которые успеют хорошо укорениться до наступления летней жары. Лидером среди весенних посадок остается яблоня — самые зимостойкие и неприхотливые сорта, такие как антоновка, белый налив и мельба, приживаются практически в любых условиях.

Следом за ней идут груши, особенно районированные сорта «лада», «чижовская» и «кафедральная», которые выдерживают весенние перепады температур.

В апреле также высаживают вишню и черешню, отдавая предпочтение самоплодным сортам вроде «владимирская» или «шоколадница», которые дают урожай даже без опылителей.

Слива, например сорта «смолинка» или «кубанская комета», также отлично приживается при весенней посадке.

Важно выбирать саженцы с развитой корневой системой, без признаков подсыхания и высаживать их в заранее подготовленные ямы с плодородной почвой. Апрельская посадка дает деревьям достаточно времени для адаптации, чтобы уже через год-два порадовать вас первым урожаем.

