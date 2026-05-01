01 мая 2026 в 11:03

Многолетник — цветочная колонна: вырастает до метра, выдерживает морозы до −30 °C и живет на одном месте до 5–7 лет

Фото: D-NEWS.ru
Вербаскум — мощный вертикальный акцент для клумбы без лишнего ухода. Прямые цветоносы вырастают до 80–100 см и выглядят как плотные «свечи», усыпанные десятками мелких цветков. В одной кисти — до 40–50 бутонов диаметром около 2 см, за счет чего растение создает эффект сплошной цветочной колонны.

Зацветает на второй год после посева — в июне-июле. Цветение длится около месяца, но благодаря форме растение остается декоративным дольше. Лучше всего показывает себя на солнце: стебли крепкие, не вытягиваются, окраска ярче.

Семена прорастают за 15–20 дней при температуре 22–25 °C. Рассаду выращивают 5–6 недель при 18–20 °C и высаживают в грунт в начале июня. Возможен и прямой посев в открытый грунт — это упрощает уход.

Вербаскум зимостоек, большинство сортов спокойно переносит морозы до −30 °C без укрытия. На одном месте растет 5–7 лет, не требует частых пересадок и хорошо переносит засуху.

Используют как центральный элемент клумбы: он задает высоту, структуру и делает посадки визуально «дороже» без сложной агротехники.

Ране мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

Ольга Шмырева
