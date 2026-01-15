Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 07:05

Врач раскрыла, можно ли беременным купаться в проруби

Педиатр Морозова: окунание в прорубь чревато выкидышем у беременных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Погружение в прорубь может представлять опасность для беременных женщин, включая риск выкидыша, заявила NEWS.ru врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Юлия Морозова. По ее словам, употребление алкоголя перед окунанием в ледяную воду, в свою очередь, несет угрозу для здоровья сердца.

Погружение в прорубь во время беременности может привести к выкидышу, спазму маточных сосудов и преждевременным родам. Что касается алкогольного и наркотического опьянения, они создают иллюзию тепла, но на деле расширяют сосуды, увеличивая теплоотдачу. Сердце получает двойную угрозу: спазм от холода и нагрузка от спиртного. В данном случае высок риск инфаркта, инсульта и просто утонуть, потеряв сознание, — предупредила Морозова.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рекомендовал россиянам, не привыкшим к закаливанию, воздержаться от купания в проруби на Крещение. По его словам, такие процедуры противопоказаны людям с хроническими заболеваниями сердца, сосудов или нервной системы.

