Названы абсолютные противопоказания для крещенских купаний Врач Морозова: в проруби нельзя купаться диабетикам и людям с атеросклерозом

В проруби категорически нельзя купаться людям с диабетом, а также после инсульта, заявила NEWS.ru врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Юлия Морозова. По ее словам, от крещенских купаний также стоит отказаться пациентам с гипертонией и любой ОРВИ.

Людям с любой ОРВИ, бронхитом, отитом, циститом, пиелонефритом, диабетом, атеросклерозом, гипер- или гипотонией, гайморитом категорически нельзя купаться в проруби. Кроме того, не стоит окунаться в ледяную воду людям после инфаркта и инсульта, — пояснила Морозова.

Врач также добавила, что крещенские купания противопоказаны людям с эпилепсией, недавними ЧМТ, невритами и радикулитами в стадии обострения. По ее словам, ледяная вода провоцирует приступы.

Неврологические проблемы: эпилепсия, недавние черепно-мозговые травмы, невриты, радикулит в острой стадии. Шок от холода может спровоцировать приступ или усилить воспаление нервов. Глазные заболевания: глаукома. Резкий перепад давления может вызвать повреждение зрительного нерва, — сказала Морозова.

Ранее врач Андрей Кондрахин заявил, что после выхода из проруби во время крещенских купаний следует сразу вытереться полотенцем и надеть сухую теплую одежду. После этого, по его словам, нужно перейти в отапливаемое помещение.