«У меня не было друзей»: мужчина поймал голубя и получил условный срок

«У меня не было друзей»: мужчина поймал голубя и получил условный срок В Вене мужчина получил условный срок за гибель пойманного городского голубя

В Вене суд приговорил 34-летнего местного жителя к четырем месяцам условного лишения свободы за гибель пойманного городского голубя, сообщает портал Kronen Zeitung. Инцидент произошел в октябре 2025 года, когда мужчина попытался унести птицу домой, чтобы сделать из нее домашнего питомца.

Мужчина признался, что действовал из-за одиночества и хотел повторить увиденное в интернете, где люди приручают голубей. По его словам, он не имел намерения причинять вред животному.

Я был очень одинок. У меня не было друзей, — рассказал мужчина.

Суд напомнил подсудимому, что ловля и содержание городских голубей в домашних условиях запрещены. Как уточняет портал, мужчина осознал серьезность поступка уже после гибели птицы.

До этого нейробиологи из Рурского университета в Бохуме установили, что голуби и вороны обладают более сложным сознанием, чем считалось ранее. Несмотря на отсутствие коры головного мозга, характерной для млекопитающих, они способны субъективно оценивать внешние стимулы и демонстрируют элементы самовосприятия, включая прохождение зеркального теста и ситуативное распознавание своего отражения.