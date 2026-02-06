Зимняя Олимпиада — 2026
У ТЦ в Самаре нашли «передвижную голубятню»

В Самаре на парковке у ТЦ «Амбар» обнаружили машину с голубями

На парковке у самарского торгового центра «Амбар» обнаружили автомобиль, доверху забитый голубями, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местное управление МВД. Полиция, проверив владельца, не нашла нарушений, так как птицы были только что куплены и перевозились к новому месту жительства.

В отдел полиции поступило сообщение о запертых в автомобиле голубях. Полицейские установили и опросили владельца транспортного средства. В ходе проверки факты противоправных действий не подтвердились. Голуби были, они принадлежат владельцу автомобиля, — говорится в сообщении.

Ранее ученые-нейробиологи из Рурского университета в Бохуме установили, что птицы, такие как голуби и вороны, обладают более высоким уровнем сознания, чем предполагалось раньше. Данное открытие было сделано, даже несмотря на то, что у них нет коры головного мозга, которая есть у млекопитающих. Исследование доказывает, что отсутствие этой части мозга не препятствует способности к осознанной обработке данных.

Кроме того, в венском суде 34-летнего жителя города приговорили к четырем месяцам заключения условно за причинение смерти пойманному уличному голубю. Инцидент случился в октябре 2025 года, когда гражданин попытался забрать птицу к себе, чтобы содержать ее в качестве домашнего животного.

Самара
торговые центры
голуби
машины
