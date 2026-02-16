Грабителю в медицинской маске грозит 10 лет тюрьмы после нападений в ТЦ

Грабителю в медицинской маске грозит 10 лет тюрьмы после нападений в ТЦ В Москве задержали мужчину после двух разбойных нападений в ТЦ

Полицейские задержали 28-летнего ранее судимого уроженца Черкесска после двух разбойных нападений на павильоны московского ТЦ, сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин. По его словам, которые приводит ТАСС, фигурант действовал под видом покупателя. У него изъяли часть похищенных денег и нож. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Во втором эпизоде злоумышленник, сменив верхнюю одежду и надев медицинскую маску, угрожал ножом еще одному продавцу. Из кассы он забрал 65 тыс. рублей, после чего скрылся, — отметил он.

Ранее сообщалось, что мужчина схватил за руку 14-летнего мальчика и отобрал у него беспроводные наушники возле торгового центра в Зеленограде. Как уточнили в столичной прокуратуре, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемого 37-летнего мужчину задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

До этого в магазине на Ярославском шоссе в Подмосковье задержали 24-летнего жителя Королева, пытавшегося украсть косметические средства. Молодой человек хотел похитить восемь шампуней, пять скрабов и ряд других товаров для ухода. Сотрудники Росгвардии остановили его на выходе из торговой точки. Общий ущерб от кражи мог составить почти 30 тыс. рублей.