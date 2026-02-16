Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 10:48

Грабителю в медицинской маске грозит 10 лет тюрьмы после нападений в ТЦ

В Москве задержали мужчину после двух разбойных нападений в ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полицейские задержали 28-летнего ранее судимого уроженца Черкесска после двух разбойных нападений на павильоны московского ТЦ, сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин. По его словам, которые приводит ТАСС, фигурант действовал под видом покупателя. У него изъяли часть похищенных денег и нож. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Во втором эпизоде злоумышленник, сменив верхнюю одежду и надев медицинскую маску, угрожал ножом еще одному продавцу. Из кассы он забрал 65 тыс. рублей, после чего скрылся, — отметил он.

Ранее сообщалось, что мужчина схватил за руку 14-летнего мальчика и отобрал у него беспроводные наушники возле торгового центра в Зеленограде. Как уточнили в столичной прокуратуре, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемого 37-летнего мужчину задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

До этого в магазине на Ярославском шоссе в Подмосковье задержали 24-летнего жителя Королева, пытавшегося украсть косметические средства. Молодой человек хотел похитить восемь шампуней, пять скрабов и ряд других товаров для ухода. Сотрудники Росгвардии остановили его на выходе из торговой точки. Общий ущерб от кражи мог составить почти 30 тыс. рублей.

Москва
торговые центры
ножи
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ангелов Чарли» опять ждет перезагрузка
Под завалами дома на Кубани нашли тело женщины
В Киеве мужчина провалился под лед, убегая от сотрудников ТЦК
Гособвинение запросило 15 лет для убийцы семерых человек в новогоднюю ночь
Пьяный дезертир убил беременную девушку и закопал тело во дворе
Учительница упала у доски и попала в больницу с тяжелой травмой головы
Похитившему 7 тыс. сертификатов «Детского мира» хакеру вынесли приговор
В Минтруде рассказали об уровне безработицы в России
В Румынии раскрыли, когда запрет для детей на соцсети охватит почти весь ЕС
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 февраля: где сбои в РФ
Рогов сообщил о коварных планах ВСУ
Застрявшие в Арктике корабли могут спасти только российские ледоколы
Грабителю в медицинской маске грозит 10 лет тюрьмы после нападений в ТЦ
В Аргентине испекли рекордное печенье весом 720 килограммов
На Западе испугались слов премьера Дании о России
Экс-главе Минэнерго Украины Галущенко предъявили обвинение
Появились подробности о личности погибшего от лап тигра мужчины
Гинеколог ответила, когда снижаются шансы забеременеть
Саночник рассказал, как изменилось отношение к россиянам на Олимпиаде
«Обойдется»: депутат о возможном энергетическом перемирии с Украиной
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.