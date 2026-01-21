Скончался актер из «Дневника Бриджит Джонс»

Скончался шотландский актер Дональд Дуглас, получивший широкую известность благодаря роли отца мистера Дарси в фильме «Дневник Бриджит Джонс», передает The Independent. Он умер в возрасте 92 лет в больнице, куда был госпитализирован после непродолжительной болезни.

Он скончался 14 января в больнице в Альби, Франция, после непродолжительной болезни, это подтвердила его семья, — сказано в материале.

Дуглас более пяти десятилетий работал в кино и на телевидении и снялся более чем в 90 проектах. В фильмографии артиста также значатся сериалы «Корона», «Пуаро», «Доктор Кто», «Мстители», «Шерлок Холмс» и другие ключевые британские проекты.

Ранее стало известно о смерти актера и режиссера Андрея Хорошева, известного по сериалу «Доктор Живаго». Он умер в возрасте 66 лет, сообщили в управе Гагаринского округа Якутска. Причина смерти не уточняется.

До этого ушел из жизни советский и российский кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств Анатолий Заболоцкий, он скончался на 91-м году жизни. Он участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов.