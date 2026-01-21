Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 20:37

Скончался актер из «Дневника Бриджит Джонс»

Умер актер из «Дневника Бриджит Джонс» Дональд Дуглас

Дональд Дуглас Дональд Дуглас Фото: Ian Brand/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Скончался шотландский актер Дональд Дуглас, получивший широкую известность благодаря роли отца мистера Дарси в фильме «Дневник Бриджит Джонс», передает The Independent. Он умер в возрасте 92 лет в больнице, куда был госпитализирован после непродолжительной болезни.

Он скончался 14 января в больнице в Альби, Франция, после непродолжительной болезни, это подтвердила его семья, — сказано в материале.

Дуглас более пяти десятилетий работал в кино и на телевидении и снялся более чем в 90 проектах. В фильмографии артиста также значатся сериалы «Корона», «Пуаро», «Доктор Кто», «Мстители», «Шерлок Холмс» и другие ключевые британские проекты.

Ранее стало известно о смерти актера и режиссера Андрея Хорошева, известного по сериалу «Доктор Живаго». Он умер в возрасте 66 лет, сообщили в управе Гагаринского округа Якутска. Причина смерти не уточняется.

До этого ушел из жизни советский и российский кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств Анатолий Заболоцкий, он скончался на 91-м году жизни. Он участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов.

смерти
актеры
кино
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над южными регионами России уничтожили десятки дронов ВСУ
Канадец четыре года летал бесплатно
В Госдуме назвали условие для возобновления поставок газа в ЕС
«Боль никуда не уходит»: Бурунов о походах к психологу
Депутат Рады предрек Зеленскому суд и «крепкую руку» Трампа
Стало известно, как Италия относится к противостоянию с Россией
Трамп в Давосе пообещал, что один конфликт в мире будет урегулирован
Идите в баню: топим зимой по-белому и по-черному безопасно и с пользой
Иностранный след или скука: названы пять причин возвращения Пугачевой
Трибунал по Украине обвинил ВСУ в геноциде русских
Трамп в резкой форме объяснил энергетический кризис в Европе
Власти Гренландии призвали население готовиться к ЧС
Эксперт рассказал, когда инфляция в России начнет снижаться
«Голодная гусеница»: премьер одной страны ЕС публично оскорбил Трампа
Названа единственная страна, способная спасти Европу от «газового голода»
Скончался актер из «Дневника Бриджит Джонс»
Обрушение новосибирского ТЦ 21 января: что известно, жертвы и пострадавшие
Центробанк положительно оценил инфляцию в 2025 году
Чиновники бегут из Киева? Что известно об эвакуации и штурме Киева ВС РФ
«Крылья Советов» рискуют обанкротиться
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.