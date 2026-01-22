Международная федерация хоккея вынесла вердикт по российским сборным The Athletic: IIHF не отказалась от санкций против российских хоккейных сборных

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о продлении санкций в отношении сборных России и Белоруссии, сообщил на своей странице в соцсети Х журналист портала The Athletic Крис Джонстон. Соответствующая информация была обнародована после заседания совета IIHF, состоявшегося 21 января.

Таким образом, действующий запрет на участие российских и белорусских национальных команд в международных соревнованиях под эгидой федерации остается в силе. Ограничения были введены в феврале 2022 года и с тех пор регулярно продлевались.

Данное решение IIHF было принято, несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК), озвученную в декабре прошлого года. Тогда МОК предложил международным федерациям, в том числе в командных видах спорта, рассмотреть возможность допуска юношеских сборных России и Белоруссии к соревнованиям. При этом условием было участие под национальными флагами и с исполнением гимнов.

Окончательное и официальное решение IIHF с подробным обоснованием ожидается в ближайшее время в виде пресс-релиза организации. На данный момент российский и белорусский хоккей остаются в изоляции от основных международных турниров.

Ранее сообщалось, что МОК расширил список приглашенных на Олимпиаду-2026 российских спортсменов. На сайте организации указано, что были приглашены шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Они уже подтвердили свое согласие на участие в Играх.