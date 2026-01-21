Дмитриев прокомментировал напряженность между Германией и Францией Дмитриев: противостояние Франции и ФРГ означает раскол в Евросоюзе

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал напряженность между Германией и Францией «подразделениями внутри подразделений». Так он прокомментировал расхождения стран из-за позиции по Гренландии.

Подразделения внутри подразделений, — написал Дмитриев в соцсети Х.

Разногласия между Германией и Францией мешают Евросоюзу выступать единым фронтом против американского президента Дональда Трампа, который планирует установить контроль над Гренландией. После его угрозы ввести дополнительные пошлины против стран, направивших военных на остров, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о готовности использовать инструменты торговой политики ЕС, в то время как канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за диалог с Вашингтоном.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза направить в экономику Гренландии беспрецедентный объем инвестиций. Она подчеркнула, что страны ЕС полностью поддерживают суверенитет острова и Дании.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что лидеры ЕС рассматривают возможность передачи Гренландии США в попытке угодить Белому дому. По данным источника, эта информация вызвала серьезную обеспокоенность в политических кругах Евросоюза.