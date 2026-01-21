В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды

Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии США, чтобы угодить Белому дому, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника. По его словам, это вызывает серьезную обеспокоенность в политических кругах ЕС.

Он выразил опасения, что европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию в очередной попытке задобрить Белый дом, — говорится в публикации.

Ранее депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил, что остров и его жители не могут быть предметом купли-продажи. Он подчеркнул намерение Гренландии добиваться полного суверенитета и самостоятельно выстраивать международные отношения.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что европейские страны не смогут гарантировать безопасность Украине, пока не обеспечат защиту собственных границ. Он отметил, что вопрос Гренландии отодвинул украинскую тему на задний план.

Еще ранее председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас спрогнозировал, что Европа не пойдет на полноценную торговую войну с США из-за Гренландии. По его мнению, после временных громких заявлений лидеры ЕС подчинятся требованиям Вашингтона.