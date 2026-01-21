Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 10:22

В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды

Bloomberg: в Европе опасаются передачи Гренландии ради благосклонности США

Гренландия Гренландия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии США, чтобы угодить Белому дому, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника. По его словам, это вызывает серьезную обеспокоенность в политических кругах ЕС.

Он выразил опасения, что европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию в очередной попытке задобрить Белый дом, — говорится в публикации.

Ранее депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил, что остров и его жители не могут быть предметом купли-продажи. Он подчеркнул намерение Гренландии добиваться полного суверенитета и самостоятельно выстраивать международные отношения.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что европейские страны не смогут гарантировать безопасность Украине, пока не обеспечат защиту собственных границ. Он отметил, что вопрос Гренландии отодвинул украинскую тему на задний план.

Еще ранее председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас спрогнозировал, что Европа не пойдет на полноценную торговую войну с США из-за Гренландии. По его мнению, после временных громких заявлений лидеры ЕС подчинятся требованиям Вашингтона.

Дональд Трамп
Гренландия
Дания
Европа
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
«Взлетит на воздух»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
«Смертный приговор»: аналитик предрек конец НАТО из-за Гренландии
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.