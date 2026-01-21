Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 13:46

Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу

Фон дер Ляйен пообещала Гренландии беспрецедентный объем инвестиций

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
ЕС намерен направить в экономику Гренландии беспрецедентный объем инвестиций, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что страны объединения готовы поддержать суверенитет Дании и Гренландии в полном объеме. Выступление главы ЕК транслировали в соцсети Х.

Гренландию ждет невиданный всплеск инвестиций, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее Трамп сообщил, что провел с генсеком НАТО Марком Рютте телефонную беседу по Гренландии. Он назвал разговор «очень хорошим». По мнению президента, серьезных возражений по его плану касательно острова в ЕС не будет. Глава Белого дома также заявил, что сделал для Альянса «больше, чем кто-либо еще».

Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен между тем обратился на заседании ЕП к президенту США Дональду Трампу с матерной фразой fuck off, которая переводится с английского как «отвали». Спикер ЕП Роберта Метсола попросила депутата воздерживаться от подобных выражений.

Журналист Пирс Морган до этого заявил, что Великобритании следует выкупить США обратно, чтобы укрепить безопасность в Северной Атлантике. Он отметил, что когда-то Северная Америка принадлежала британцам.

Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз
Дания
Гренландия
США
Дональд Трамп
