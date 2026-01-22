Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 01:02

В Германии предложили Дании совершить историческую сделку

Экс-министр ФРГ Гаувайлер посоветовал Дании продать Гренландию за $1 трлн

Гренландия Гренландия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший министр по региональному развитию Баварии, политик ХСС Петер Гаувайлер предложил Дании не упустить уникальный шанс и посоветовал продать Гренландию США за $1 трлн, пишет Bild. В интервью изданию он пояснил, что эта сделка приведет к историческому скачку в благосостоянии датчан и сделает страну самой богатой в Европе. Гаувайлер подчеркнул, что соглашение позволит получить огромные деньги за территорию, от которой в будущем, возможно, придется отказаться без какой-либо компенсации.

Поверьте Трампу на слово, дорогие датчане, требуйте $1 трлн, — сказал бывший министр.

При этом оценки стоимости самого большого острова в мире серьезно разнятся. Некоторые эксперты оценивают его в $4,33 трлн, в то время как в США ранее озвучивали суммы порядка $100 тыс. на каждого жителя Гренландии в случае гипотетической покупки.

До этого президент США Дональд Трамп заявил об отмене анонсированных импортных пошлин на товары из ряда европейских стран. Решение связано с достижением предварительных договоренностей относительно будущей сделки, затрагивающей Гренландию и Арктический регион.

