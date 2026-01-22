Бойкот за Гренландию: сорвет ли Европа Трампу ЧМ по футболу в США

Европейские страны выступили с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу — 2026. Они недовольны политикой президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Какова вероятность отмены турнира и кто в результате сыграет на мундиале — в материале NEWS.ru.

Кто призвал бойкотировать чемпионат мира — 2026

Журнал Economist сообщает, что европейцы всерьез обсуждают идею бойкота мирового первенства по футболу на фоне споров из-за Гренландии.

«Сейчас настроения в Брюсселе на фоне ситуации с Гренландией мрачные, если не мятежные. Обсуждается бойкот чемпионата мира в Америке этим летом», — отмечает собеседник издания.

По информации Economist, происходящее напоминает бойкот США летней Олимпиады в Москве в 1980 году в ответ на ввод советских войск в Афганистан. По мнению источника, если в Евросоюзе все-таки решатся дать отпор Вашингтону и действительно устроят бойкот, то ситуация только усугубится. Roya News сообщил, что около 17 тыс. болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики.

Британский журналист Пирс Морган в социальных сетях предложил использовать возможный отказ от участия в ЧМ в качестве способа давления на Трампа.

«Возможно, Англии, Франции, Испании, Германии, Португалии, Нидерландам, Норвегии и Италии следует приостановить участие в чемпионате мира по футболу, пока продолжаются переговоры с президентом Трампом о введении различных тарифов? Отказ восьми из 10 фаворитов чемпионата может заставить задуматься», — написал он.

К таким же мерам призывают прибегнуть и в Германии. Член бундестага Юрген Хардт назвал возможный отказ европейцев от чемпионата мира серьезным аргументом. «Это может быть крайняя мера, чтобы образумить Трампа по вопросу Гренландии. Турнир очень многое для него значит», — сказал он.

Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Трамп в своих социальных сетях ранее заявлял, что Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности. «Она жизненно необходима для создания „Золотого купола“, который мы возводим. НАТО должно возглавить процесс ее завоевания», — написал американский лидер.

Позднее Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника сообщил, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии США, чтобы угодить Белому дому.

Как в России отреагировали на возможный бойкот ЧМ-2026

Евросоюз не решится бойкотировать мундиаль на фоне ситуации с Гренландией, заявила NEWS.ru зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Она призвала решать подобные вопросы дипломатическим путем.

«Я вообще в целом против бойкотов — и в этой ситуации против бойкота Америки тоже, и против наших бойкотов. То, что нас „отменили“, конечно, неприемлемо. Это надо решать политическими, дипломатическими и другими экономическими путями, но точно не через спорт. Шантажировать глав стран судьбами спортсменов — это принципиально неправильно. Поэтому здесь не думаю, что это как-то повлияет на Америку», — высказалась Журова.

ЧМ-2026 не будут бойкотировать, заявил NEWS.ru экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что впервые мировое первенство пройдет в трех странах и с большим количеством новых сборных.

«Думаю, до такого не дойдет. Не допустят. Похоже на бойкот американцами Олимпиады-1980 в Москве? Уже все-таки больше 40 лет прошло, сейчас как-нибудь можно урегулировать. Тем более первый ЧМ в трех странах, много команд попали только благодаря расширению, никому не выгодно [уменьшение их количества]. Вряд ли такое произойдет», — сказал Мостовой.

Европейские политики ищут разные формы давления на Трампа, чтобы он отказался от своих намерений захватить Гренландию, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он назвал чушью призыв европейских лидеров бойкотировать ЧМ.

Гренландия Фото: Global Look Press

«Чушь. Этого не будет. Когда Международному олимпийскому комитету сейчас был задан вопрос, почему против США не применяют таких же методов, как против России, там ответили типичной фразой — „это другое“. Европейцы ищут разные формы натиска на Трампа, чтобы он отказался от своей политики. Впервые США хотели купить Гренландию 150 лет назад. Трамп действует в логике американской политики, а не из-за капризов», — сказал Светов.

Политолог отметил, что чемпионат мира — это гигантский бизнес, куда втянуты большие деньги многих государств и международных организаций. Он напомнил, что Великобритания пыталась бойкотировать мундиаль в России в 2018 году, но турнир прошел успешно.

«Англичане пытались призвать бойкотировать чемпионат мира по футболу в России в 2018 году в обиде на то, что им не достался этот турнир. И что? Чем это закончилось? Ничем. Приехали как миленькие. Катар, против которого было выдвинуто множество всевозможных обвинений. И что в итоге? Чемпионат прошел — ничего не было. Эта болтовня скоро закончится, как только Трамп погрозит пальцем», — добавил Светов.

21 января газета Globe and Mail со ссылкой на источники сообщила, что канадские военнослужащие начали прорабатывать сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения США в страну. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил NEWS.ru, что при Трампе этого не произойдет.

«Пока захват Канады США звучит нереалистично. Возможно, сам Трамп или его команда это разгоняют, так как сейчас задача президента Соединенных Штатов — всех напугать. Но ему на посту осталось три года. За это время надо разобраться с Гренландией. Он еще и не начинал ее переваривать, интегрировать, вводить в систему Штатов. Если Гренландия — пустой отдаленный остров, то Канада — совсем другое дело. Ее захват военным путем — это не прогулка. Трампу надо сначала закончить те дела, которые он начал. Я с большим скепсисом отношусь к тому, что он будет присоединять Канаду. Одной Гренландии хватит. На этом Трамп, на мой взгляд, остановится», — сказал Блохин.

Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Марко Рубио Фото: Official White House/Molly Riley

Кто сыграет на чемпионате мира — 2026

Впервые в истории мировое первенство пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 команд, которые разделены на 12 групп. Благодаря расширению на чемпионат мира впервые в своей истории попали, например, Гаити и Кюрасао. Мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля.

