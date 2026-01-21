Политолог оценил вероятность захвата Канады США военным путем

Вероятность захвата Канады военным путем при нынешнем президенте США Дональде Трампе является крайне низкой, так как у него не хватит на это ни времени, ни ресурсов, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, администрация действующего главы Белого дома в большей степени сосредоточена на других внешнеполитических задачах.

Пока захват Канады США звучит нереалистично. Возможно, сам Трамп или его команда это разгоняют, так как сейчас задача президента Соединенных Штатов — всех напугать. Но ему на посту осталось три года. За это время надо разобраться с Гренландией. Он еще и не начинал ее переваривать, интегрировать, вводить в систему Штатов. Если Гренландия — пустой отдаленный остров, то Канада — совсем другое дело. Ее захват военным путем — это не прогулка. Трампу надо сначала закончить те дела, которые он начал. Я с большим скепсисом отношусь к тому, что он будет присоединять Канаду. Одной Гренландии хватит. На этом Трамп, на мой взгляд, остановится, — пояснил Блохин.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Канады начали прорабатывать сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения США. По данным канадских журналистов, вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы. Военные ожидают, что американская армия начнет наступление с юга и захватит стратегические позиции на суше и на море в течение недели, а возможно, и за два дня.