Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 12:41

Политолог оценил вероятность захвата Канады США военным путем

Политолог Блохин: у Трампа не хватит времени и ресурсов для захвата Канады

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вероятность захвата Канады военным путем при нынешнем президенте США Дональде Трампе является крайне низкой, так как у него не хватит на это ни времени, ни ресурсов, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, администрация действующего главы Белого дома в большей степени сосредоточена на других внешнеполитических задачах.

Пока захват Канады США звучит нереалистично. Возможно, сам Трамп или его команда это разгоняют, так как сейчас задача президента Соединенных Штатов — всех напугать. Но ему на посту осталось три года. За это время надо разобраться с Гренландией. Он еще и не начинал ее переваривать, интегрировать, вводить в систему Штатов. Если Гренландия — пустой отдаленный остров, то Канада — совсем другое дело. Ее захват военным путем — это не прогулка. Трампу надо сначала закончить те дела, которые он начал. Я с большим скепсисом отношусь к тому, что он будет присоединять Канаду. Одной Гренландии хватит. На этом Трамп, на мой взгляд, остановится, — пояснил Блохин.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Канады начали прорабатывать сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения США. По данным канадских журналистов, вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы. Военные ожидают, что американская армия начнет наступление с юга и захватит стратегические позиции на суше и на море в течение недели, а возможно, и за два дня.

США
Канада
Дональд Трамп
Гренландия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист назвал «безальтернативный» инструмент для сбережений
Психосоматолог дала важный совет женатым парам
Как похудеть, наедаясь на ночь: самые популярные «сытые» диеты
Адвокат ответил на вопрос о судьбе детей Джигана и Самойловой после развода
Бывшую тещу Абрамовича заметили на свидании с 94-летним мужем-миллиардером
Иноагент не смог оспорить свой статус в суде
Онищенко ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.