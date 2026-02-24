Постный рецепт голубцов, о котором молчат кулинарные форумы и блогеры

Постные аналоги популярных блюд нередко оказываются вкуснее оригинала — особенно когда в ход идут белые грибы. Их насыщенный, почти «мясной» аромат способен превратить простую капустную оболочку в настоящее гастрономическое переживание. Этот рецепт — из тех, что передают негромко, почти по секрету.

Для начинки понадобятся булгур крупного помола (150 г), сухие белые грибы (30 г), репчатый лук (1 шт.), морковь (1 шт.), томатная паста (1 ст.л.), растительное масло (2 ст.л.), соль, черный перец и чабрец — по вкусу.

Грибы замачивают на час, затем мелко нарезают, а настой сохраняют. Булгур промывают и обжаривают на сухой сковороде до легкого орехового аромата — именно этот шаг делает начинку особенной. Затем добавляют масло, лук, морковь, грибы и томатную пасту, заливают грибным настоем (300 мл) и тушат под крышкой 15 минут до полуготовности. Листья белокочанной капусты бланшируют 2–3 минуты, заворачивают начинку и укладывают голубцы плотно в кастрюлю. Заливают смесью из грибного настоя, томатной пасты и щепотки паприки, тушат на малом огне 40 минут.

Среди постных аналогов популярных блюд эти голубцы занимают особое место: булгур дает плотность, белый гриб — глубину вкуса, а чабрец добавляет ту самую нотку, которую сложно объяснить, но невозможно забыть.

Калорийность на 100 г: 87 ккал.

БЖУ: 3,2/2,4/13,1.

Ранее мы делились с вами рецептом рататуйя для постного ужина.