Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка Экономист Балынин: пособие на ребенка выплатят при доходе не менее восьми МРОТ

Для получения единого пособия на ребенка необходим доход не менее восьми МРОТ, рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, с 2026 года ряд выплат не будет учитываться при оценке нуждаемости семьи.

В том числе при расчете единого пособия не будут принимать во внимание единовременные материальные выплаты от работодателя при рождении или усыновлении ребенка, — рассказал Балынин.

Экономист подчеркнул, что учитываться будут зарплата, пенсия, стипендия, поступления от самозанятости или ИП. Он отметил, что требование может снижаться при наличии уважительных причин отсутствия заработка.

Ранее Балынин рассказал, что с 1 марта 2026 года при оформлении единого пособия в России алименты больше не будут считать от МРОТ. При этом сам по себе порядок вычисления алиментов останется прежним.