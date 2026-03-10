Слоеный салат «Фрида» — яркое угощение для стола и праздник вкуса для всей семьи

Если хочется эффектного блюда, которое выглядит как праздничное, а готовится просто, салат «Фрида» станет идеальным вариантом. Он слоеный, с сочными овощами, нежной курицей и яркими зернами граната — сочетание, которое нравится всем без исключения. Такой салат мгновенно привлекает внимание и исчезает со стола первым.

Ингредиенты:

огурец — 1–2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 3 шт.;

свекла — 0,5 шт.;

картофель — 2 шт.;

копченая куриная грудка — 400 г;

яйца — 3–4 шт.;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу;

зерна граната — 2–3 ст. л.;

листья салата для украшения.

Приготовление

Картофель и морковь отваривают до мягкости и нарезают кубиками. Яйца отваривают вкрутую, свеклу варят и натирают, лук и огурцы режут кубиками, курицу — брусочками. Салат собирают слоями: картофель, лук, свекла, морковь, огурцы, курица, яйца, промазывая майонезом и приправляя по вкусу. По краю выкладывают листья салата, а середину посыпают гранатом — получается красивый, сочный и праздничный салат, который украсит любой стол.

