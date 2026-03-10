Слоеный салат «Фрида» — яркое угощение для стола и праздник вкуса для всей семьи

Если хочется эффектного блюда, которое выглядит как праздничное, а готовится просто, салат «Фрида» станет идеальным вариантом. Он слоеный, с сочными овощами, нежной курицей и яркими зернами граната — сочетание, которое нравится всем без исключения. Такой салат мгновенно привлекает внимание и исчезает со стола первым.
Ингредиенты:
- огурец — 1–2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 3 шт.;
- свекла — 0,5 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- копченая куриная грудка — 400 г;
- яйца — 3–4 шт.;
- майонез — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу;
- зерна граната — 2–3 ст. л.;
- листья салата для украшения.
Приготовление
Картофель и морковь отваривают до мягкости и нарезают кубиками. Яйца отваривают вкрутую, свеклу варят и натирают, лук и огурцы режут кубиками, курицу — брусочками. Салат собирают слоями: картофель, лук, свекла, морковь, огурцы, курица, яйца, промазывая майонезом и приправляя по вкусу. По краю выкладывают листья салата, а середину посыпают гранатом — получается красивый, сочный и праздничный салат, который украсит любой стол.
