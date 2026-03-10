Зимняя Олимпиада — 2026
Слоеный салат «Фрида» — яркое угощение для стола и праздник вкуса для всей семьи

Если хочется эффектного блюда, которое выглядит как праздничное, а готовится просто, салат «Фрида» станет идеальным вариантом. Он слоеный, с сочными овощами, нежной курицей и яркими зернами граната — сочетание, которое нравится всем без исключения. Такой салат мгновенно привлекает внимание и исчезает со стола первым.

Ингредиенты:

  • огурец — 1–2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 3 шт.;
  • свекла — 0,5 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • копченая куриная грудка — 400 г;
  • яйца — 3–4 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зерна граната — 2–3 ст. л.;
  • листья салата для украшения.

Приготовление

Картофель и морковь отваривают до мягкости и нарезают кубиками. Яйца отваривают вкрутую, свеклу варят и натирают, лук и огурцы режут кубиками, курицу — брусочками. Салат собирают слоями: картофель, лук, свекла, морковь, огурцы, курица, яйца, промазывая майонезом и приправляя по вкусу. По краю выкладывают листья салата, а середину посыпают гранатом — получается красивый, сочный и праздничный салат, который украсит любой стол.

Ранее сообщалось: если утром времени в обрез, а завтрак хочется вкусный и сытный, этот рецепт станет спасением. «Пиццеброд» готовится всего за 5 минут на сковороде, выглядит эффектно и напоминает мини-пиццу, но без духовки и лишней возни.

