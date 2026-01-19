Очевидцы засняли захваченную крысами больничную палату

Стая крыс захватила палату в клинике государственного медицинского колледжа города Гонда в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает портал Need To Know. Очевидцам удалось заснять произошедшее на камеру. В ролике видно, как грызуны свободно передвигаются по кислородным трубкам, пока пациенты лежат на кроватях.

Крысы бродили по больничной палате, в то время как пациенты беспомощно лежали на своих кроватях. Они сновали вверх и вниз по кислородным трубкам и рядом с больничными койками, — говорится в публикации.

Врач клиники утверждает, что грызунов привлекает еда, которую приносят пациентам. После того как ролик с крысами завирусился в Сети, местные власти потребовали от руководства колледжа принять срочные меры. Вскоре в отделении разместили отраву. В клинике также началось внутреннее расследование произошедшего.

Ранее в Москве крысы пробрались в салон автомобиля жителя Коммунарки. Хозяин машины обнаружил «подарок», когда собирался ехать на работу. По словам владельца автомобиля, крысы проникли в машину через дыру в заднем сиденье и повредили проводку.