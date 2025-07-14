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14 июля 2025 в 14:09

Песню группы «Порнофильмы» хотят признать экстремистской

Суд Петербурга изучает иск о признании экстремистской песни «Выключите гимн»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Санкт-Петербургский городской суд приступил к рассмотрению административного иска прокуратуры к участникам группы «Порнофильмы» о признании экстремистской песни «Выключите гимн», сообщила глава объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. Ответчиками признаны лидер группы Владимир Котляров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также Кирилл Муравьев и Александр Агафонов.

Суд приступил к рассмотрению административного иска прокуратуры к участникам группы «Порнофильмы» <…> Требует административный истец признать композицию группы «Выключите гимн» экстремистским материалом <…> Судебное заседание назначено на 13 августа 2025 года, — написала Лебедева.

По ее словам, изучившие композицию специалисты обнаружили в ней «психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных, насильственных действий», а также преступлений на почве ненависти. Также истец просит направить песню на диске в Минюст России для включения в федеральный список экстремистских материалов.

Ранее Переславский районный суд оштрафовал на 150 тысяч рублей главного научного сотрудника Института программных систем имени А. К. Айламазяна, члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова. Ученый признан виновным в финансировании экстремистской деятельности.

Прежде СК завершил расследование уголовного дела в отношении участников запрещенного экстремистского формирования. К ответственности привлечены четверо фигурантов. Они в период с 2023 по 2024 год систематически распространяли идеи ненависти и вражды, в том числе среди подростков.

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