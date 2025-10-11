Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 18:19

Сербия оказалась недовольна новым газовым предложением России

Вучич: Сербия разочарована предложением России по газу

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич разочаровался предложением России продлить договор по поставкам газа только до конца года, сообщает Informer. По его словам, Белград рассчитывал на долгосрочное соглашение на три года, которое обсуждалось в начале сентября с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.

Пришла весть из Москвы или Санкт-Петербурга. <...> Нам предложили договор по газу до Нового года. Я сказал, что эта новость нас очень разочаровывает, потому что мы должны были заключить до мая долгосрочный договор на три года, — сказал Вучич.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что РФ останется надежным партнером для Белграда, несмотря на введение американских санкций против нефтяной компании NIS. Дипломат охарактеризовал решение Вашингтона как исключительно политическое, отметив, что компания подготовилась к ограничениям и угроз для энергетической безопасности Сербии нет.

До этого опрос венгерского института Szazadveg показал, что 54% граждан ЕС не поддерживают план полного отказа от российского трубопроводного газа в пользу более дорогого американского СПГ. Наибольшее сопротивление инициативе зафиксировано в странах Центральной и Восточной Европы, где против выступают до 73% респондентов.

