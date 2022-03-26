Глава ЕЦБ: импорт энергоносителей из РФ в ЕС нельзя заменить в одночасье

Импорт энергоносителей из России в страны Евросоюза, который, по разным оценкам, достигает 22% от общего объёма, чрезвычайно сложно мгновенно заменить на поставки из других стран, сообщила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в интервью кипрской газете Phileleftheros. Она добавила, что ЕС, помимо энергоносителей, импортирует из России никель, кобальт и ванадий.

Многие европейские правительства прилагают большие усилия, чтобы уменьшить зависимость своих стран от российских энергоносителей, но это длительный процесс, — сказала Лагард.

Она также связала рост цен на ресурсы с геополитической напряжённостью, которая сейчас сложилась в мире.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби ранее сообщил, что ЕС потребуется от 5 до 7 лет для того, чтобы снизить критическую зависимость от импорта российского газа и перейти на доставку топлива от других поставщиков. Он также отметил, что ни у Катара и ни у кого другого в мире нет возможностей помочь Европе заменить поставки энергоносителей из РФ.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что жителей Германии ждут тяжёлые дни в связи с ситуацией на Украине. Он отметил, что введённые против России санкции будут иметь последствия для страны.