21 февраля 2026 в 10:00

Заменила половину творога на творожный сыр: запеканка получилась нежная, как пудинг! Вкуснее чизкейка

Фото: D-NEWS.ru
Заменила половину творога на творожный сыр — и запеканка получилась нежная, как пудинг! Вкуснее любого чизкейка. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или легкого десерта. Его необычность в том, что сочетание обычного творога и сливочного творожного сыра дает невероятно гладкую, бархатистую текстуру, которая буквально тает во рту. Запеканка перестает быть сухой или плотной — она становится воздушной, слегка влажной, с тонкой румяной корочкой и насыщенным сливочным вкусом. Никакой крупинки, только идеальная, однородная нежность. Подавать ее можно со сметаной, ягодами или просто так — в любом случае это десерт, от которого невозможно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога (лучше жирного), 250 г сливочного творожного сыра (типа «Филадельфия»), 3 яйца, 100 г сахара, 2 ст. л. манки (или кукурузного крахмала), ванилин, щепотка соли и немного сливочного масла для смазывания формы. Яйца разделите на белки и желтки. Желтки разотрите с творогом, сыром, сахаром, манкой и ванилином. Белки взбейте с солью в крепкую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Вылейте в смазанную форму и запекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте остыть в форме — тогда запеканка станет еще нежнее.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

творог
запеканка
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
