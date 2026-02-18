Дает по 100 бутонов на кусте: цветок, который превратит сад в фейерверк красок

Дачники, ищущие беспроигрышный вариант для яркой клумбы, для вас есть решение — это роскошные хризантемы, способные превратить сад в фейерверк красок до поздней осени.

Их главный козырь — невероятное обилие и разнообразие бутонов: от изящных ромашковидных соцветий до махровых шаров диаметром до 25–28 см. Пока другие цветы готовятся к покою, эти выносливые многолетники только набирают силу, покрываясь густой шапкой цветов в белых, желтых, розовых, медных и бордовых тонах, — дают по 100 бутонов на кусте. Садоводы особенно ценят корейские хризантемы за феноменальную морозостойкость (до –38 °C) и неприхотливость.

Секрет пышного цветения прост: выберите для них солнечное возвышенное место, обеспечьте умеренный полив и несколько подкормок за сезон. Посаженные один раз, эти растения будут ежегодно поражать вас щедростью и красотой, завершая садовый сезон грандиозным и красочным финалом.

