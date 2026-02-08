Цветет даже там, где не растет трава: многолетник для тех, кто не успевает ухаживать за садом

Открыт секрет идеального растения для занятых или начинающих садоводов, которые не успевают ухаживать за садом. Этот многолетник красиво цветет даже там, где не растет трава.

Если вы ищете цветок, который будет радовать вас все лето, но при этом не потребует практически никаких усилий, вашим верным выбором станет хоста (функия). Это многолетнее растение с роскошными листьями самой разнообразной формы, окраски и размера, ценится не только за декоративную листву, но и за изящное, часто ароматное цветение. Хоста выпускает высокие цветоносы с колокольчатыми цветками белого, сиреневого или лилового оттенков, которые красиво возвышаются над листовой массой.

Главное достоинство хосты — ее потрясающая неприхотливость и теневыносливость. Она прекрасно чувствует себя в тех уголках сада, где другие растения просто не выживают, — в тени деревьев, с северной стороны дома, у забора. Хоста почти не требует ухода: достаточно посадить ее в рыхлую, влажную почву и первые пару недель регулярно поливать. После укоренения она довольствуется естественными осадками.

