Цветут и в зной, и в холод: по-настоящему стойкие растения для переменчивого лета

Какой дачник не мечтает о цветнике, который останется ярким при любой погоде? Рассказываем, какие по-настоящему стойкие растения будут цвести и в зной, и в холод — идеальны для переменчивого лета.

Среди таких «неубиваемых» чемпионов выделяются несколько надежных вариантов. Например, универсальная календула не боится ни жары, ни кратковременных заморозков, а ее яркие соцветия украшают клумбу до самого снега. Не менее выносливы бархатцы, которые стойко переносят засуху и будут цвести до осени, при этом защищая огород от вредителей. Для солнечных мест идеально подходит эшшольция: она не только засухоустойчива, но и отлично всходит при подзимнем посеве, распуская шелковистые цветки даже в неблагоприятных условиях.

Если же лето выдается прохладным и дождливым, свою стойкость проявят теневыносливые многолетники. Астильба с ее пушистыми соцветиями-метелками прекрасно чувствует себя в полутени, отличается морозостойкостью и долгим цветением. Неприхотливая садовая герань легко адаптируется, хорошо растет как на солнце, так и в тени, и радует цветением при разных погодных сценариях.

