Посадил весной прямо в грунт и забыл о хлопотах: эти растения цветут с июня до заморозков

Весна — лучшее время для создания цветников. Высаживать в открытый грунт стоит как многолетние, так и однолетние цветы. Последние обеспечивают непрерывное цветение до самых заморозков.

К числу однолетников, которые можно сеять прямо в грядку в апреле-мае, относятся неприхотливые календула и васильки, а также знакомые всем бархатцы — они не только красивы, но и отпугивают вредителей от овощных грядок. Добавьте в этот список долгоцветущую космею, которая легко размножается самосевом и предпочитает небогатые почвы, и вы получите основу для идеального цветника. Посадил весной прямо в грунт, и забыл о хлопотах!

Из многолетних культур стоит обратить внимание на пионы, лилейники и дельфиниумы. Их рекомендуется высаживать делением куста или корневищ для омоложения. Важно помнить, что большинство цветочных культур предпочитают солнечные, защищенные от ветра места с легкой почвой. Все эти растения цветут с июня до заморозков.

Ранее был назван цветок для дачника выходного дня: перенесет засуху в 2-3 недели между вашими приездами.