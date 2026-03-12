Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Что сделать с клубникой в марте для богатого урожая: простые работы, которые нельзя пропустить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Март — очень важный месяц для клубники. Именно в это время растения просыпаются после зимы и начинают активно набирать силы для будущего урожая. Если уделить грядкам немного внимания сейчас, летом кусты отблагодарят большим количеством сладких и сочных ягод.

Первым делом нужно навести порядок на грядках. Уберите старую листву, остатки прошлогодней мульчи и сорняки. В этом мусоре часто зимуют вредители и возбудители болезней. После уборки внимательно осмотрите кусты и аккуратно обрежьте сухие, поврежденные или подмерзшие листья, оставляя только здоровые розетки.

Следующий этап — рыхление почвы. Делать это нужно осторожно, потому что корни клубники расположены близко к поверхности. Легкое рыхление помогает земле прогреться и улучшает доступ воздуха к корням. Если кусты растут слишком густо, их стоит проредить, оставляя расстояние около 25–30 см.

Не забудьте и про подкормку. Весной клубнике особенно нужен азот для роста листьев, а также фосфор и калий для формирования будущих цветков. Можно внести перепревший навоз или компост, а под каждый куст добавить немного древесной золы. После подкормки грядки умеренно поливают и при необходимости мульчируют соломой или опилками.

Если в вашем регионе возможны возвратные заморозки, держите под рукой укрывной материал. Он поможет защитить молодые кусты и сохранить будущий урожай.

Ранее сообщалось: многие уверены, что сладость смородины зависит только от сорта, но это не совсем так. Есть простая весенняя процедура, которая помогает ягодам стать заметно вкуснее и ароматнее. Главное — провести ее вовремя, пока почки еще не раскрылись.

