Пасмурное лето — не приговор: этот цветок будет обильно цвести в тени и полутени

Откройте для себя цветок, который не боится плохой погоды, пасмурное лето для него — не приговор. В условиях неустойчивого климата и недостатка солнца идеальным выбором станет бальзамин.

Этот цветок стал настоящим фаворитом садоводов благодаря своей феноменальной адаптивности и продолжительному цветению. Бальзамин хорошо переносит перепады температур, а его главное достоинство — способность обильно цвести в тени и полутени, где другие растения отказываются выпускать бутоны. Даже при минимуме солнечных дней его кустики, усыпанные яркими цветками — белыми, розовыми, красными или оранжевыми, — выглядят нарядно и жизнерадостно.

Он предпочитает влажную почву и регулярный полив, но в целом не требователен к уходу. Высаживая бальзамин в кашпо, вазоны или на клумбы в тенистых уголках сада, вы гарантированно получаете стабильное цветение с июня до первых осенних заморозков, независимо от капризов природы.

