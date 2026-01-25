Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Пасмурное лето — не приговор: этот цветок будет обильно цвести в тени и полутени

Фото: D-NEWS.ru
Откройте для себя цветок, который не боится плохой погоды, пасмурное лето для него — не приговор. В условиях неустойчивого климата и недостатка солнца идеальным выбором станет бальзамин.

Этот цветок стал настоящим фаворитом садоводов благодаря своей феноменальной адаптивности и продолжительному цветению. Бальзамин хорошо переносит перепады температур, а его главное достоинство — способность обильно цвести в тени и полутени, где другие растения отказываются выпускать бутоны. Даже при минимуме солнечных дней его кустики, усыпанные яркими цветками — белыми, розовыми, красными или оранжевыми, — выглядят нарядно и жизнерадостно.

Он предпочитает влажную почву и регулярный полив, но в целом не требователен к уходу. Высаживая бальзамин в кашпо, вазоны или на клумбы в тенистых уголках сада, вы гарантированно получаете стабильное цветение с июня до первых осенних заморозков, независимо от капризов природы.

Ранее было названо растение, которое за сезон превратит забор в цветущую стену.

Проверено редакцией
