15 января 2026 в 11:31

Этот цветок за сезон превратит забор в цветущую стену: скроет ограждение пышной зеленью и цветами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Чтобы быстро украсить забор на даче, посадите быстрорастущие вьющиеся однолетники. Один из лучших вариантов — ипомея. Этот цветок за сезон превратит забор в цветущую стену, скрыв ограждение пышной зеленью и цветами.

Это невероятно энергичная лиана, которая за один сезон способна взобраться на высоту 2–3 метра, плотно оплести любую опору и создать сплошной зеленый ковер, усыпанный крупными воронковидными цветами-граммофончиками. Ипомея распускает свои синие, фиолетовые, розовые, малиновые или белые цветы ранним утром, создавая волшебное зрелище.

Она неприхотлива, ее семена сеют прямо в грунт у забора в мае, когда минует угроза заморозков. Она не требует сложного ухода, довольствуется поливом в засуху, и уже к середине лета ваш забор превратится в потрясающую живую изгородь, которая будет радовать цветением до первых осенних заморозков.

Ранее был назван цветок, который сам всходит и не требует никакого ухода от дачника: просто бросьте семена в снег.

