Цветок — находка для дачников: выдерживает ураган, ливень и жару, не теряя красоты

Если вы ищете растение, которое будет стабильно цвести при любой погоде, ваш идеальный кандидат — рудбекия блестящая, или «черноглазая Сьюзен». Этот многолетник выдерживает ураган, ливень и жару, не теряя красоты.

Его крепкие, прямостоячие, ветвистые стебли не ломаются ни под проливным дождем, ни под сильными порывами ветра, а густая темно-зеленая листва сохраняет свежесть даже в самую сильную жару и засуху. Но главное — это его потрясающее, безостановочное цветение с середины лета до самых морозов. Ярко-желтые, золотистые или оранжевые «ромашки» создают в саду настоящее солнечное пятно.

Рудбекия абсолютно неприхотлива: она предпочитает солнечные места, но мирится и с легкой полутенью, растет практически на любых почвах (кроме заболоченных) и после укоренения требует минимального полива. Она не боится болезней и вредителей, легко размножается делением куста и даже дает самосев, но не агрессивна.

