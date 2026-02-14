Зимняя Олимпиада — 2026
Цветок — находка для дачников: выдерживает ураган, ливень и жару, не теряя красоты

Фото: D-NEWS.ru
Если вы ищете растение, которое будет стабильно цвести при любой погоде, ваш идеальный кандидат — рудбекия блестящая, или «черноглазая Сьюзен». Этот многолетник выдерживает ураган, ливень и жару, не теряя красоты.

Его крепкие, прямостоячие, ветвистые стебли не ломаются ни под проливным дождем, ни под сильными порывами ветра, а густая темно-зеленая листва сохраняет свежесть даже в самую сильную жару и засуху. Но главное — это его потрясающее, безостановочное цветение с середины лета до самых морозов. Ярко-желтые, золотистые или оранжевые «ромашки» создают в саду настоящее солнечное пятно.

Рудбекия абсолютно неприхотлива: она предпочитает солнечные места, но мирится и с легкой полутенью, растет практически на любых почвах (кроме заболоченных) и после укоренения требует минимального полива. Она не боится болезней и вредителей, легко размножается делением куста и даже дает самосев, но не агрессивна.

Ранее был назван цветок, который не нуждается в поливе, подкормках и зимнем укрытии.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
