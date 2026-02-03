Зимняя Олимпиада — 2026
Не нуждается в поливе, подкормках и зимнем укрытии: цветок, которому не страшны природные аномалии

Фото: D-NEWS.ru
Если вы ищете цветок, которому не страшны никакие погодные аномалии, обратите внимание на эхинацею. Этот многолетник одинаково хорошо переносит летний зной и проливные дожди, не боится ни суховеев, ни порывистого ветра.

Секрет ее неуязвимости кроется в особом строении: мощный стержневой корень уходит глубоко в землю, добывая влагу во время засухи, а крепкие стебли не ломаются и не полегают под напором ветра или тяжестью воды после ливня. Эхинацея начнет радовать вас своими яркими, похожими на крупные ромашки цветами с выпуклой сердцевиной с июля и будет неустанно выпускать новые бутоны вплоть до осенних заморозков. Она абсолютно неприхотлива и не нуждается в поливе, подкормках и зимнем укрытии.

Просто посадите ее на солнечное или слегка затененное место с обычной садовой почвой без застоя воды, и она на долгие годы станет самым надежным и красивым украшением вашего участка, цветущим вопреки любым капризам природы.

Ранее были названы цветы, которые нужно сеять на рассаду уже в феврале.

Проверено редакцией
