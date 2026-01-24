Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 11:31

Эти цветы нужно сеять на рассаду уже в феврале: список однолетников и многолетников

Фото: D-NEWS.ru
Последний месяц зимы — стартовое время для садоводов. Чтобы растения с длительным вегетационным периодом успели подготовиться к цветению, их семена нужно сеять на рассаду уже в феврале. Представляем список однолетников и многолетников.

В числе фаворитов для февральского посева — петуния, лобелия, гвоздика Шабо, бегония вечноцветущая и анютины глазки (виола). Петунию и лобелию сеют поверхностно, не присыпая землей, так как их семена очень мелкие и для прорастания нуждаются в свете. Гвоздика Шабо зацветает лишь через 5–6 месяцев после посева, поэтому ранний старт для нее обязателен. Также в конце зимы можно сеять примулу, люпин, корейскую хризантему, вербену, дельфиниум и лаванду.

Важное условие успеха — обеспечить сеянцам достаточно света, так как февральский день еще короток; без досвечивания рассада может вытянуться и ослабеть. Посевы нужно держать в тепле под пленкой или стеклом, а после появления всходов перенести в светлое и более прохладное место.

Ранее был назван цветок, который пышно цветет все лето без единой подкормки.

Проверено редакцией
