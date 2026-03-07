Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 16:40

Противные гусеницы больше не испортят яблоки: все самые популярные средства для наливного урожая

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоит вовремя защитить сад, и яблоки будут чистыми, крупными и сладкими — без червоточин и преждевременного падения. Многие садоводы уверяют: если применить несколько простых способов одновременно, плодожорка почти не оставляет следов в урожае.

Яблоневая плодожорка считается одним из самых неприятных вредителей сада. Гусеницы проникают внутрь плодов, питаются мякотью и семенами, из-за чего яблоки портятся и опадают еще до созревания. Но защитить урожай можно даже без агрессивной химии.

Когда появляется вредитель

Лет бабочек обычно начинается в конце мая или начале июня. Насекомые активны в основном ночью, а яйца откладывают на листья, завязи и молодые плоды. Уже через 8–10 дней появляются гусеницы, которые быстро пробираются внутрь яблок. Зимуют вредители под корой деревьев, в трещинах древесины и растительных остатках.

Простые механические меры

Первое правило — регулярный сбор поврежденных плодов. Даже одно червивое яблоко может стать источником новых гусениц. Опавшие плоды важно сразу убирать с участка и не оставлять под деревьями. В период лета бабочек также полезно осматривать крону и удалять подозрительные завязи.

Ловушки с запахом брожения

Один из самых популярных способов — сладкие ловушки. В пластиковые бутылки наливают перебродивший раствор: вода — 1 л, сахар — 3-4 ст. л. (60 г), кусочек ржаного хлеба — 30 г, щепотка дрожжей — 2-3 г. Емкости подвешивают в кроне деревьев на высоте 1–1,5 м. Запах брожения привлекает бабочек, и они попадают в ловушку. Раствор меняют примерно раз в неделю.

Настой полыни

Это старый и очень эффективный народный способ. Полынь свежая — 500 г или сушеная — 200 г, горячая вода — 10 л. Траву заливают водой и настаивают около суток. Затем настоем опрыскивают деревья, особенно верхнюю и солнечную часть кроны, где чаще всего откладываются яйца.

Настой томатной ботвы

Еще одно популярное средство среди дачников. Ботва томатов — 1 кг, вода — 10 л. Зелень измельчают, заливают водой и настаивают 4–5 часов, затем кипятят около 30 минут и процеживают. Перед опрыскиванием разбавляют водой 1:2. Такой настой отпугивает многих садовых вредителей.

Ловчие пояса

В начале лета на стволы деревьев закрепляют ловчие пояса. Для этого используют мешковину, плотную бумагу или картон шириной около 20–25 см. Пояс закрепляют на высоте 40–60 см от земли. Гусеницы прячутся в складках материала, после чего их легко уничтожить. В конце сезона пояса снимают и утилизируют.

Феромонные ловушки

Современный и очень удобный способ. Такие ловушки помогают определить начало лета плодожорки и одновременно сокращают количество оплодотворенных самок. Обычно на одно взрослое дерево достаточно 1-2 ловушек.

Зольный раствор

Зола древесная — 300 г, вода — 10 л, хозяйственное мыло — 40 г. Раствор настаивают несколько часов, затем процеживают и опрыскивают крону. Средство помогает отпугнуть вредителей и одновременно служит легкой подкормкой для дерева.

Проверено редакцией
Читайте также
Честно и без романтики: ставить или нет теплицу на участке — для чего точно пригодится, а кому она не нужна
Общество
Честно и без романтики: ставить или нет теплицу на участке — для чего точно пригодится, а кому она не нужна
Садовые дорожки — вечная боль дачников: то дорого, то разваливается через сезон — собрали 7 бюджетных вариантов, которые реально служат
Общество
Садовые дорожки — вечная боль дачников: то дорого, то разваливается через сезон — собрали 7 бюджетных вариантов, которые реально служат
Забудьте о диетах! Рецепт творожного боула, который едят все модели
Семья и жизнь
Забудьте о диетах! Рецепт творожного боула, который едят все модели
Дачникам дали советы, как эффективно омолодить старую яблоню
Власть
Дачникам дали советы, как эффективно омолодить старую яблоню
Посадил — забыл о вредителях: тля, колорадский жук и муравьи сбегают с огорода из-за этого цветка
Общество
Посадил — забыл о вредителях: тля, колорадский жук и муравьи сбегают с огорода из-за этого цветка
сады
яблони
вредители
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольская иномарка протаранила вестибюль метро в Москве
Политолог напомнил о циничной тактике США по ядерным силам в Финляндии
В Госдуме обрушились с критикой на застрявших в Дубае россиян
Трамп рассекретил количество уничтоженных иранских кораблей
Сотни домов в Курской области оказались не подлежащими восстановлению
Раскрыт огромная сумма на восстановление радаров США после ударов Ирана
США «отрезали» Иран от системы телекоммуникации
Мать жертвы «питерского маньяка» рассказала о последнем вечере сына
Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в Евросоюз
МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию
«Жестко, эффективно, грамотно»: в Госдуме оценили атаки на военные базы США
В МИД России предложили помощь в остановке кровопролития на Ближнем Востоке
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 37 украинских БПЛА
Захарова объяснила, почему США и Израиль пытаются свергнуть власть в Иране
Названо условие, при котором Финляндия получит ядерное оружие
Замглавы Пятигорска задержали после реконструкции водоема
Захарова указала МАГАТЭ, какую тему действительно стоит обсудить
«Цены на нефть растут»: в ЕС назвали победителя в войне на Ближнем Востоке
В Петербурге произошло жесткое ДТП с автобусом
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.