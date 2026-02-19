Посадите на солнечном месте — и любуйтесь все лето. Никаких танцев с бубном, карнавал ярких шариков и минимум ухода

Хризантема мультифлора в моем саду — это настоящее чудо, которое осенью превращает любой уголок в фейерверк красок. Ее уникальность в том, что она не требует формирования: куст сам разрастается в идеальный шар, усыпанный сотнями ярких соцветий. Когда другие растения уже готовятся к зиме, мультифлора только начинает свое королевское шествие, зажигая сад огнями желтого, оранжевого, розового и бордового.

Это идеальный многолетник для тех, кто хочет продлить лето до самых заморозков. Посадите ее на солнечном месте с рыхлой почвой — и она отблагодарит вас фееричным цветением без лишних хлопот. Мультифлора не требует сложного ухода: достаточно полива в засуху и редких подкормок. В средней полосе ее лучше выкапывать на зиму или обеспечивать сухое укрытие, но усилия того стоят. А можно выращивать как кадочное растение, убирая в прохладный подвал. Размножается черенкованием, сохраняя все сортовые признаки.

Хризантема мультифлора — это не просто цветок, это главный акцент сада, который заставляет соседей останавливаться и просить черенок. Подарите себе этот взрыв красок, и каждое бабье лето будет наполнено радостью и восхищением.

