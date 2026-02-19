Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 08:45

Посадите на солнечном месте — и любуйтесь все лето. Никаких танцев с бубном, карнавал ярких шариков и минимум ухода

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хризантема мультифлора в моем саду — это настоящее чудо, которое осенью превращает любой уголок в фейерверк красок. Ее уникальность в том, что она не требует формирования: куст сам разрастается в идеальный шар, усыпанный сотнями ярких соцветий. Когда другие растения уже готовятся к зиме, мультифлора только начинает свое королевское шествие, зажигая сад огнями желтого, оранжевого, розового и бордового.

Это идеальный многолетник для тех, кто хочет продлить лето до самых заморозков. Посадите ее на солнечном месте с рыхлой почвой — и она отблагодарит вас фееричным цветением без лишних хлопот. Мультифлора не требует сложного ухода: достаточно полива в засуху и редких подкормок. В средней полосе ее лучше выкапывать на зиму или обеспечивать сухое укрытие, но усилия того стоят. А можно выращивать как кадочное растение, убирая в прохладный подвал. Размножается черенкованием, сохраняя все сортовые признаки.

Хризантема мультифлора — это не просто цветок, это главный акцент сада, который заставляет соседей останавливаться и просить черенок. Подарите себе этот взрыв красок, и каждое бабье лето будет наполнено радостью и восхищением.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Читайте также
Разрастается так, что сорнякам места не остается, а цветы образуют ковер из алых шаров. Посадил и забыл — красота без усилий
Общество
Разрастается так, что сорнякам места не остается, а цветы образуют ковер из алых шаров. Посадил и забыл — красота без усилий
Моя палочка-выручалочка для ленивой клумбы: растет все лето, не болеет, а цветет так, что глаз не оторвать
Общество
Моя палочка-выручалочка для ленивой клумбы: растет все лето, не болеет, а цветет так, что глаз не оторвать
Посадите один раз — и весной не узнаете свой сад. Эти персиковые шапки цветов затмят все остальные!
Общество
Посадите один раз — и весной не узнаете свой сад. Эти персиковые шапки цветов затмят все остальные!
Листья фикуса теряют цвет и вянут: простая подкормка из 1 грамма карбамида быстро вернет зелень и силу
Общество
Листья фикуса теряют цвет и вянут: простая подкормка из 1 грамма карбамида быстро вернет зелень и силу
Семена в землю в мае — цветущий куст в июне: растет как на дрожжах без всякого ухода — чудо-цветок
Общество
Семена в землю в мае — цветущий куст в июне: растет как на дрожжах без всякого ухода — чудо-цветок
садоводы
дачники
цветы
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минздрав Прикамья сообщил о состоянии раненого школьника
Почти 140 рейсов задержали и отменили в Москве из-за мощнейшего снегопада
Вассерман ответил на слух о том, что его не пустят на выборы в Госдуму
Песков разъяснил дальнейшую судьбу канала Кремля в Telegram
Срочников и госслужащих могут обязать сдавать ДНК
«Не понимает Путина»: Порошенко указал Зеленскому на ошибку в переговорах
Во всех школах Александровска приостановили занятия после нападения с ножом
Онлайн-игра могла стать причиной нападения пермского школьника на ровесника
Шойгу предупредил Армению о рисках при отказе от российских ж/д услуг
«Королеву красоты» убили на глазах у детей
Посол оценил отношения Москвы с Гаагой
В одной из колоний Забайкалья вскрыли террористическую ячейку
В Польше раскрыли, за какой срок страна может создать свое ядерное оружие
Раскрыта реакция Краснова на самоубийство экс-жены Галицкого в изоляторе
В Пермском крае возбудили уголовное дело после поножовщины в школе
Учителя отобрали нож у семиклассника после резни в школе
Турагент объяснила, как правильно выбрать горящую путевку
На Западе узнали о желании США «сбросить» НАТО «до заводских настроек»
МИД России предвидел «нехорошие» последствия удара по Ирану
Появились фото Ким Чен Ына за рулем смертоносной РСЗО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.