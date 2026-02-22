Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 16:45

После этого маринада на кефире с чесноком грудка тает во рту, как масло: рецепт-находка

Фото: D-NEWS.ru
Надоело есть сухое белое мясо? Попробуйте новый метод приготовления. После этого маринада на кефире с чесноком грудка тает во рту, как масло. Рецепт-находка!

Кисломолочная среда мягко расщепляет мышечные волокна, делая даже самое сухое мясо невероятно сочным, нежным и буквально рассыпающимся на волокна.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 250 мл кефира или натурального йогурта, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. черного перца. Грудки промойте, обсушите, сделайте неглубокие надрезы для лучшего проникновения маринада. Смешайте кефир, соль, специи и выдавленный чеснок. Залейте курицу маринадом. Уберите в холодильник на 2 часа или больше. Достаньте мясо из маринада, дайте стечь излишкам. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте грудки на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Затем убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5-7 минут. Выключите огонь и оставьте мясо отдыхать под крышкой на 10 минут. Готово.

Ранее стало известно, как приготовить вкусный завтрак с тунцом: лепешки роти с обалденной намазкой.

Проверено редакцией
