Реально вкусный завтрак с тунцом: готовим лепешки роти с обалденной намазкой

Найден рецепт реального вкусного и сытного завтрака с тунцом. Это блюдо — идеальный способ начать день с порции качественного белка и ярких вкусов. Готовим лепешки роти с обалденной намазкой.

Для приготовления понадобится: 2–3 замороженные лепешки роти (или любые тонкие лепешки), 1 банка консервированного тунца в собственном соку, 2 вареных яйца, 1 небольшой свежий огурец, 2–3 ст. л. майонеза (или греческого йогурта для легкости), соль, черный перец.

Рецепт: для начинки слейте с тунца жидкость и разомните его вилкой. Яйца натрите на крупной терке. Огурец мелко нарежьте соломкой. В миске смешайте тунец, яйца, огурец, майонез, соль, перец. Разогрейте сковороду. Обжарьте лепешки роти не размораживая с двух сторон по 1–2 минуты до легких поджаристых пятен и мягкости. На каждую теплую лепешку выложите порцию начинки, распределите ее по половине лепешки. Сверните лепешку пополам, чтобы получился полукруглый сэндвич. Подавайте сразу же.

