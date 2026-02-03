Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 05:46

Завтрак из 1 картофелины и 1 яйца может быть вкусным: это блюдо станет вашим любимчиком

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо доказывает, что завтрак из одной картофелины и одного яйца может быть вкусным. Стоит только один раз его попробовать, и оно станет вашим любимчиком!

Для приготовления понадобится: 1 крупная картофелина, 1 крупное яйцо, соль, черный перец, щепотка паприки или других любимых специй. Картофелину нарежьте максимально тонкими кружочками (толщиной 1–2 мм) — это можно сделать острым ножом, теркой-мандолиной или овощечисткой. Разогрейте сковороду на среднем огне, налейте масло. Выложите картофельные слайсы на сковороду в один слой. Посолите. Обжаривайте 4–5 минут до золотистой корочки с одной стороны. Затем переверните и обжарьте с другой стороны еще 3–4 минуты. Яйцо слегка взбейте вилкой в чашке с щепоткой соли и специй. Равномерно залейте яичной смесью картофель на сковороде. Убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и готовьте 2–3 минуты, пока яйцо полностью не схватится. Подавайте сразу.

Ранее стало известно, как приготовить целый противень трубочек из пачки теста, творога и горстки сахара.

Проверено редакцией
Читайте также
Пирог из лаваша с колбасой и сыром на завтрак за 10 минут: вся семья будет сытая и довольная
Общество
Пирог из лаваша с колбасой и сыром на завтрак за 10 минут: вся семья будет сытая и довольная
Слоеное тесто, сладкая творожная начинка и аппетитная крошка. За 30 минут — хрустящие творожные розочки с сахарной пудрой
Общество
Слоеное тесто, сладкая творожная начинка и аппетитная крошка. За 30 минут — хрустящие творожные розочки с сахарной пудрой
Салат с мандаринами и крабовыми палочками: взрыв свежести! Сладкие дольки, кукуруза, яйца. Необычно, ярко, очень вкусно
Общество
Салат с мандаринами и крабовыми палочками: взрыв свежести! Сладкие дольки, кукуруза, яйца. Необычно, ярко, очень вкусно
Вместо омлета на завтрак готовлю яичный конвертик с грибами: на него уходит не больше 15 минут
Общество
Вместо омлета на завтрак готовлю яичный конвертик с грибами: на него уходит не больше 15 минут
Морковно-сырный блинчик — мастхэв для завтраков: не только вкусно, но и полезно
Общество
Морковно-сырный блинчик — мастхэв для завтраков: не только вкусно, но и полезно
завтраки
рецепты
яйца
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщинам назвали идеальный темп похудения без вреда для здоровья
ВС России разгромили пункт управления ВСУ в зоне СВО
Под Купянском уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ
«Грады» обрушились на ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 3 февраля
Психолог объяснила, как правильно реагировать на плохие подарки
РФ предсказали снижение кредитных ставок и замедление инфляции: когда ждать
Неизвестный дрон упал на военную часть возле склада с оружием
Депутат осудил авторов сгенерированных видео с сугробами на Камчатке
Россиянам дали совет, как избежать семейных ссор из-за денег
В США встревожены посадкой российского Ил-76 на военной базе Кубы
Названы продукты, которые можно хранить на балконе в мороз
СК подтвердил обнаружение тела убитого девятилетнего мальчика в Петербурге
Раскрыт регион — лидер по погибшим военным ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 февраля
Работа есть, денег нет: что лучше — сокращение или частичная занятость
Более 30 колумбийцев должны вступить в ряды ВСУ
Убийство девятилетнего мальчика в Петербурге: тело найдено, детали трагедии
В Петербурге нашли тело убитого девятилетнего мальчика
Врач раскрыл, какие ограничения ждут после пересадки почки
Париж и Киев спелись в Африке: как они пытаются взорвать регион изнутри
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.