Завтрак из 1 картофелины и 1 яйца может быть вкусным: это блюдо станет вашим любимчиком

Завтрак из 1 картофелины и 1 яйца может быть вкусным: это блюдо станет вашим любимчиком

Это блюдо доказывает, что завтрак из одной картофелины и одного яйца может быть вкусным. Стоит только один раз его попробовать, и оно станет вашим любимчиком!

Для приготовления понадобится: 1 крупная картофелина, 1 крупное яйцо, соль, черный перец, щепотка паприки или других любимых специй. Картофелину нарежьте максимально тонкими кружочками (толщиной 1–2 мм) — это можно сделать острым ножом, теркой-мандолиной или овощечисткой. Разогрейте сковороду на среднем огне, налейте масло. Выложите картофельные слайсы на сковороду в один слой. Посолите. Обжаривайте 4–5 минут до золотистой корочки с одной стороны. Затем переверните и обжарьте с другой стороны еще 3–4 минуты. Яйцо слегка взбейте вилкой в чашке с щепоткой соли и специй. Равномерно залейте яичной смесью картофель на сковороде. Убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и готовьте 2–3 минуты, пока яйцо полностью не схватится. Подавайте сразу.

Ранее стало известно, как приготовить целый противень трубочек из пачки теста, творога и горстки сахара.