Целый противень трубочек из пачки теста, творога и горстки сахара: спиральки из 3 ингредиентов

Спиральки из трех ингредиентов — это находка для тех, кто любит удивлять гостей или радовать семью чем-то простым, но эффектным. Из пачки слоеного теста, творога и горстки сахара вы приготовите целый противень трубочек.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (размороженного), 250 г творога, 3–4 ст. л. сахара. Разогрейте духовку до 180–200 градусов. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 3–4 мм. Творог смешайте с сахаром до однородности (можно добавить ванилин или цедру лимона). Намажьте творожную начинку ровным слоем ровно на половину прямоугольника теста. Накройте начинку второй половиной теста, как будто складываете книжку, и слегка прижмите края. Теперь полученный «сэндвич» нарежьте на тонкие полоски шириной 1,5–2 см. Возьмите каждую полоску за концы и аккуратно скрутите в спиральку (можно сделать 3–4 оборота). Выложите спиральки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте каждую желтком или молоком. Выпекайте в разогретой духовке 15–20 минут до румяного золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить финские творожно-яблочные блины.