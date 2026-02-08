Жаркое с овощами и курицей по-домашнему — ароматное, сытное и всегда удачное

Стоит только поставить жаркое на плиту, и дом сразу наполняется уютным запахом. Мягкая курочка, рассыпчатый картофель и густая подливка делают это блюдо настоящим спасением для семейного ужина. Простые продукты, минимум хлопот, а результат такой, что все просят добавку.

Ингредиенты: картофель — 5–6 шт., куриные окорочка — 2 шт., морковь — 1 шт., лук — 1–2 шт., мука — 2 ст. л., лавровый лист, специи, соль, растительное масло, вода.

Приготовление: курицу нарежьте средними кусочками и обжарьте на растительном масле до румяности, добавьте нарезанные лук и морковь, прогрейте до мягкости. Всыпьте муку, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Картофель нарежьте крупными кусочками или кольцами, выложите к мясу, залейте водой так, чтобы она слегка покрывала овощи, посолите и добавьте специи. Накройте крышкой и тушите на среднем огне до готовности. За 10 минут до конца положите лавровый лист, затем удалите его. Подавайте горячим — с ароматной подливкой и свежим хлебом.

