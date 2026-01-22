Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 14:50

Бурятию сковали арктические морозы

Глава Бурятии Цыденов: температура в регионе опустилась до минус 56 градусов

Фото: Ирина Алтухова/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Температура в селе Тохорюкта Хоринского района Бурятии опустилась до минус 56 градусов, сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов. Свой пост он сопроводил фотографией уличного термометра.

Доброе утро, земляки. Всем хорошего дня. А в Хоринском районе в Тохорюкте на улице минус 56 градусов, — написал Цыденов.

Ранее все школы Челябинска с 22 января перевели на дистанционное обучение из-за аномального похолодания. По данным комитета по образованию, очные занятия приостановлены на неопределенный срок. В ближайшие сутки на Южном Урале ожидается похолодание до минус 40 градусов, которое продержится как минимум до конца недели.

До этого врач Александр Рогачев подтвердил, что варежки и шарфы из синтетики не смогут защитить человека от переохлаждения в морозную погоду. Для длительного нахождения на улице он посоветовал выбирать плотные изделия из натуральных материалов. Он подчеркнул, что в сильные холода прежде всего страдают конечности и лицо. Тревожными признаками обморожения считаются озноб, слабость и спутанность сознания.

Бурятия
морозы
погода
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
«Видишь собственное лицо»: Смертин о своем увлечении бегом
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Вавринка установил новый рекорд на турнирах «Большого шлема»
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Врач опровергла миф о вреде белого хлеба
Появилась информация, на чем ездит по Москве президент Палестины
«Полный доступ»: Трамп раскрыл амбициозные планы на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.