Бурятию сковали арктические морозы

Температура в селе Тохорюкта Хоринского района Бурятии опустилась до минус 56 градусов, сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов. Свой пост он сопроводил фотографией уличного термометра.

Доброе утро, земляки. Всем хорошего дня. А в Хоринском районе в Тохорюкте на улице минус 56 градусов, — написал Цыденов.

Ранее все школы Челябинска с 22 января перевели на дистанционное обучение из-за аномального похолодания. По данным комитета по образованию, очные занятия приостановлены на неопределенный срок. В ближайшие сутки на Южном Урале ожидается похолодание до минус 40 градусов, которое продержится как минимум до конца недели.

До этого врач Александр Рогачев подтвердил, что варежки и шарфы из синтетики не смогут защитить человека от переохлаждения в морозную погоду. Для длительного нахождения на улице он посоветовал выбирать плотные изделия из натуральных материалов. Он подчеркнул, что в сильные холода прежде всего страдают конечности и лицо. Тревожными признаками обморожения считаются озноб, слабость и спутанность сознания.